Продажа петербургской квартиры переросла в драку

Продажа одной из квартир в Санкт-Петербурге внезапно переросла в драку. Собственница жилья обвинила агента по недвижимости в избиении после того, как она отказалась заключить сделку. Об этом пишет «Фонтанка».

По словам хозяйки квартиры, риелтор пытался выставить ее виновной в разрыве контракта и вынудить платить неустойку — незаметно включил диктофон и начал задавать провокационные вопросы. Когда агент по недвижимости отказался показать телефон с записью, женщина решила завершить встречу и попросила вернуть ей ключи от квартиры.

«Он сказал, что никуда не уйдет и отказался отдать ключи от квартиры. Его вещи лежали в коридоре, я решила сама забрать ключи, взяла его рюкзак, мы начали перетягивать его друг у друга. Подруга позвала соседа, агент не захотел при свидетелях показать, что ключей у него нет», — рассказала петербурженка.

После того, как собственнице удалось заполучить ключи, она выбросила за дверь вещи риелтора и выставила его из квартиры. Однако позже увидела, что мужчина что-то рисует на двери. «Пролитым супом, который был в выброшенных вещах, писал нецензурное. Говорю, стирайте, а он начал бить», — поделилась женщина. Затем соседи вызвали скорую помощь и полицию — хозяйку квартиры повезли в больницу с подозрением на перелом носа, а нападавшего забрали в отделение.

У агента по недвижимости другая версия произошедшего — петербурженка первая применила физическую силу, а ему пришлось защищаться и оттолкнуть ее. Мужчина утверждает, что женщина с подругой насильно удерживали его в квартире, выкручивали ему руки и порвали сумку. Риелтор отрицает все обвинения в свой адрес и собирается подать заявление в полицию на свою клиентку.

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