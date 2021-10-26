Популярному блогеру отказались сдавать квартиру из-за драки

Популярный блогер, исполнитель хита «Я в моменте» Эльдар Джарахов рассказал, что ему отказались сдавать квартиру из-за его скандальной репутации в сети. Свое отношение к происходящему Джарахов высказал в разговоре с изданием Peopletalk.

Блогера спросили, как он относится к своему образу в средствах массовой информации — многие новости о Джарахове связаны с его неоднозначным поведением. Артист признался, что из-за подобной репутации ему два раза отказали в аренде жилья. «Мне из-за этого две квартиры не сдали. Владельцы гуглят мою фамилию, видят, кто я, и отказывают. Сам, когда читаю новости о себе, думаю, неужели я настолько плохой человек? Но это же все раздутая история», — отметил блогер.

На свадьбе рэпера Алишера Моргенштерна 31 августа 2021 года произошла драка с участием Джарахова. По данным издания Starhit, к Джарахову подошел блогер Дилан, чтобы обсудить творчество. Однако во время разговора на повышенных тонах Джарахов ударил оппонента по лицу. «Взять хотя бы тот случай на свадьбе Моргенштерна. Какой-то парень появился внезапно, подошел с камерой и начал что-то выкрикивать на своем нарциссическом завистливом языке. Странный персонаж», — пояснил блогер.

В июле 2021 года Эльдар Джарахов рассказал, что вместе с телеведущей Анастасией Ивлеевой сделал парные татуировки. Причиной подобного поступка блогер назвал их дружеские отношения. В качестве надписи Джарахов и Ивлеева выбрали словосочетание all cash, что в переводе с английского означает «все деньги».