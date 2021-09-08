Популярный блогер рассказал о желании построить дом

Популярный блогер Роман Каграманов рассказал о планах построить в Подмосковье загородный дом, где хочет жить вместе с матерью. Он поделился подробностями в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала Fametime Tv.

На данный момент Каграманов проживает в Московской области в квартире-студии площадью 35 квадратных метров. В будущем он хочет построить новое жилье, на которое копит деньги. Блогер планирует сделать дом из стекла с панорамными окнами от пола до потолка, «излучающими тепло и доброту».

По словам Каграманова ему осталось копить «очень много». Он отказался от идеи приобрести готовый объект и решил строить с нуля, так как хочет возвести дом «под себя и под маму». Матери блогера необходимы специальные условия, так как она не может ходить.

Ранее о строительстве дома рассказала российская поп-певица Полина Гагарина. Она назвала процесс бесконечным, отметив, что он «просто не заканчивается». Артистка также призвала своих подписчиков отказаться от подобной идеи.