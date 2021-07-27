Бывший возлюбленный Бузовой подарил дом российской семье

Бывший возлюбленный певицы Ольги Бузовой блогер Давид Манукян (Дава) подарил новый дом семье из Новосибирска. Россияне испытывали проблемы со старой недвижимостью. Видео, на котором блогер вручает владельцам ключи от нового дома, опубликовано на YouTube-канале DAVA.

Материалы по теме Непростые смертные. Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд Трава у дома. Невероятная и сложная жизнь простых людей в объективах лучших фотографов мира

Манукян запустил в сети акцию «Все будет хорошо» — жители страны могли написать ему с проблемой и дождаться ответа. В итоге к блогеру обратилась жительница Новосибирска. Она рассказала, что вместе с супругом и дочерью проживает в доме, окно в котором закрыто в фанерой. Приехав к семье, блогер увидел, что в доме не завершился ремонт, там не было ванной и напольного покрытия, а на участке лежал строительный мусор.

В итоге Манукян решил подарить семье другое жилье. Дом с новым ремонтом и «всем, что нужно» специально построили для супругов и их ребенка. Получив ключи, женщина расплакалась. «Я когда увидел это сообщение, оно меня просто цепануло», — отметил блогер. Он добавил, что изначально хотел помочь с ремонтом, однако, увидев фотографии дома семьи, поменял планы.

В апреле Дава рассказал о несбывшихся планах создать с Бузовой семью и купить для нее недвижимость. По словам блогера, после расставания с певицей он не оставил мечты о загородном доме. Для достижения цели Манукян подчеркнул необходимость «отправлять мысли в космос».