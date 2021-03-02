Бывший возлюбленный Бузовой погасил миллионный долг после расставания с ней

Бывший возлюбленный ведущей Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян (Дава) погасил миллионный долг после расставания с артисткой. Об этом рассказал «Комсомольской правде» ведущий специалист-эксперт по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП России по Новосибирской области Андрей Семенов.

Дава исчез из базы судебных приставов, в которой числился еще месяц назад. «Давид Манукян предоставил документы, что вся задолженность погашена», — сказал Семенов.

Евгения Вагнер — одна из риелторов, которой Дава был должен деньги, — рассказала, что сейчас проверяется информация о том, вся ли предписанная судом сумма поступила. По ее словам, это не все разбирательства с певцом. «Еще одно дело у нас рассматривается в суде в Московской области», — пояснила она.

В январе стало известно, что Дава задолжал крупную сумму денег, а на его имущество наложен арест. В конце 2015 года Манукян в качестве застройщика заключил договоры с двумя риелторами и получил от них более миллиона рублей за квартиру площадью 76 квадратных метров в строящемся доме. Доступ к объекту инвесторы так и не получили, вопреки условиям заключенной сделки. От встреч Манукян отказывался, на телефонные звонки не отвечал. Впоследствии оказалось, что квартира была перепродана другому человеку.