Названы регионы-лидеры по числу малоэтажных новостроек

Больше всего малоэтажных домов в сентябре 2021 года построили в Москве и Подмосковье

Лидерами по числу малоэтажных новостроек стали Москва и Подмосковье — в сентябре 2021 года в этих регионах построили более трети подобных объектов. К таким выводам пришли аналитики девелопера «Партнер строй» при исследовании российского рынка недвижимости, пишет РБК.

Аналитики изучили 3,37 миллиона квадратных метров сданного и строящегося жилья в таунхаусах и многоквартирных домах ниже четырех этажей в 20 регионах России. Всего было рассмотрено 273 комплекса, ни один из них на момент проведения исследования не был полностью введен в эксплуатацию.

Самый большой объем малоэтажного строительства оказался в Московской области — 806,5 тысячи квадратных метров (24 процента от общего числа подобных проектов по России). Следующей по числу новых невысоких домов назвали Москву — 421,3 тысячи квадратных метров (13 процентов).

Доля остальных регионов в строительстве малоэтажек значительно ниже — на уровне 2-4 процентов. По 4 процента приходится на Ленинградскую область, Краснодарский край, Татарстан, Новосибирскую и Калужскую области, а около 3 процентов невысокого жилья возводят в Иркутской и Тюменской областях.

В «Партнер строй» отметили, что распределение малоэтажного строительства по регионам отличается от распределения обычных новостроек — 22 процента невысоких домов сфокусировано в субъектах, не являющихся лидерами по строительству высотных жилых зданий. По оценкам экспертов, к таковым относятся Калужская, Иркутская, Владимирская, Тверская, Волгоградская, Белгородская, Костромская области и Ямало-Ненецкий автономный округ — в совокупности на эти регионы приходится 621 тысяча квадратных метров в новых малоэтажках.

Ранее эксперты назвали регионы России с самыми доступными частными домами. Быстрее всего накопить на коттедж, по мнению аналитиков, можно в Кемеровской и Магаданской областях — менее чем за четыре года. Дольше других придется откладывать деньги на собственный дом жителям Севастополя — почти 26 лет.