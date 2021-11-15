Известный российский блогер высмеял получивших субсидии на жилье чиновников

Российский блогер Илья Варламов прокомментировал скандал с выделением субсидий на покупку жилья чиновникам в своей программе «Че Происходит» на YouTube. Он высмеял госслужащих, отметив, что получившие деньги таким образом стали «ближе к народу».

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«Ну вы же хотели, чтобы чиновники был ближе к народу, вот они и начали, правда, начали с конца, стали нуждающимися, — заметил Варламов. — Решили попробовать себя в шкуре народа. Как это бывает — ты становишься нуждающимся, и государство тебе дает 25-30 миллионов на квартиру».

Известный блогер затронул и проблему обеспечения квартирами ветеранов. «Пока госслужащие обрастают бесплатными квартирами, наши пенсионеры продолжают умирать в очередях за жильем», — возмутился он. «Всех, кто получил эти льготы, у них нужно не только это жилье отобрать и заставить как-то компенсировать, но и возбудить уголовные дела», — заключил Варламов.

Ранее стало известно, что субсидии на жилье выделили 650 «нуждающимся» российским чиновникам, которые на момент приобретения квартир на деньги государства уже владели несколькими дорогими объектами недвижимости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал эту информацию, подчеркнув, что право на выплаты для приобретения недвижимости имеют только госслужащие с низкими зарплатами.