Кремль отреагировал на скандал с субсидиями «нуждающимся чиновникам»

Песков: жилищные субсидии рассчитаны только на госслужащих с низкими зарплатами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия, которые позволяют чиновникам покупать жилье на субсидии. По словам представителя Кремля, право на выплаты для приобретения недвижимости имеют только госслужащие с низкими зарплатами. Об этом пишет РИА Новости.

Песков подтвердил наличие единовременных выплат и оценил финансовое положение госслужащих. «Во-первых, чиновники не обладают серьезными финансовыми средствами. Действительно, есть чиновники, которые обладают такими средствами, но такие чиновники просто не могут пользоваться программами поддержки», — заявил пресс-секретарь.

Так в Кремле отреагировали на скандальный материал издания «Важные истории» (включено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) о субсидиях для 650 «нуждающихся» российских чиновников, которые на момент приобретения квартир на деньги государства уже владели несколькими дорогими объектами недвижимости.

В их числе нынешний министр просвещения Сергей Кравцов — до получения выплат его семье принадлежало три квартиры. Столько же объектов было у губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Подобной схемой воспользовались заместитель министра спорта России Одес Байсултанов (девять жилых домов), заместитель управляющего делами президента Дмитрий Вербовой (две квартиры и две дачи), заместитель министра культуры Алла Манилова (квартира площадью 155,8 квадратных метра и половина дома площадью 238 квадратных метров) и другие.

В июне россиян предупредили о рисках при покупке жилья у чиновников. По словам экспертов, квартиру могут изъять, если предыдущий хозяин приобрел ее на незадекларированные доходы. Аналитики посоветовали при покупке обращать внимание на должность собственника и срок владения недвижимостью.