Российский депутат задекларировал десятки миллионов «квадратов» земли

Депутат из Новосибирска Андрей Любавский задекларировал несколько десятков миллионов квадратных метров земли. Россиянин также владеет долями в нежилых зданиях и квартирами. Документ опубликован на сайте совета депутатов города.

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В документ вошли сведения об имуществе депутатов в 2020 году. Любавскому принадлежат 74 земельных участка общей площадью 87,5 миллиона квадратных метров. Два самых больших из них занимают более 18 миллионов и более 8 миллионов квадратных метров. Наименьший из них достигает 1,5 тысячи «квадратов».

За 2020 год Любавский заработал более 1,2 миллиона рублей. Помимо земельных участков он также владеет долями в трех нежилых зданиях и пятью квартирами, одна из которых принадлежит супруге депутата. У Любавского также есть четыре автомобиля и водный транспорт.

В апреле 2021 года 12 депутатов Госдумы задекларировали зарубежную недвижимость. Наиболее популярной страной среди них оказалась Испания, где пять депутатов владеют участками или жилыми домами. Некоторые депутаты также приобрели объекты в Великобритании, Латвии и Финляндии.