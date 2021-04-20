Депутат Госдумы захотел избавиться от жилья в Британии

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий захотел избавиться от жилья в Великобритании. Он поделился своими планами в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».
Во владении Блоцкого находится дом площадью 312 квадратных метров. Депутат рассказал, что ему стало тяжело содержать этот объект недвижимости.
Блоцкий отметил, что в последнее время не приезжал на участок. «Конечно, невыгодно, одни затраты. Есть в планах продать. Я уже года три не посещал», — заявил депутат.
Ранее 12 депутатов Госдумы задекларировали зарубежную недвижимость. Наиболее популярной страной среди них оказалась Испания. В этой стране квартирами, участками или жилыми домами владеют пять депутатов. В свою очередь Блоцкий подтвердил, что в Великобритании ему принадлежит не только дом, но и земельный участок в 10 соток.