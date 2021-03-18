У российского депутата отобрали квартиру и автомобиль

В Башкирии судебные исполнители изъяли квартиру и автомобиль марки Skoda Yeti у члена семьи одного из бывших районных депутатов. Имущество отобрали по решению суда — в ходе декларационной кампании выяснилось, что родственники госслужащего тратят больше, чем зарабатывают. Об этом сообщается на сайте республиканского управления Федеральной службы судебных приставов.

Антикоррупционная проверка показала, что траты представителей семьи депутата превысили законно полученные доходы за три последних года. Родня госслужащего купила однокомнатную квартиру в Уфе и легковой автомобиль. Движимое и недвижимое имущество зарегистрировали на 45-летнюю супругу экс-депутата. Суд решил обратить и квартиру, и машину в доход государства.

Законной владелице имущества — жене бывшего госслужащего — ограничили выезд за границу, чтобы обеспечить своевременную передачу имущества. Приставы составили акты о переводе квартиры и автомобиля в распоряжение Росимущества.

В октябре 2020-го в Красноярском крае 40-летний инспектор службы строительного надзора был осужден на шесть лет колонии строгого режима за получение взяток квартирами. Его также оштрафовали на 30 миллионов рублей.

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