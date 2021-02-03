Дочь российского чиновника обязали заплатить за незаконно полученную квартиру

Верховный суд России обязал дочь федерального чиновника заплатить 12,3 миллиона рублей за недвижимость в Уфе, которую она незаконно получила в собственность. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Башкирии.
Жительница Оренбурга получила муниципальную квартиру площадью более 120 квадратных метров. Сообщается, что жилье было предоставлено с нарушением законодательства, а после этого продано.
В связи с этим прокуратура республики обратилась в районный суд с иском о взыскании с россиянки стоимости жилого помещения, однако получила отказ. После этого ведомство обжаловало приговор, и требования удовлетворили в полном объеме.
В настоящее время на дом россиянки и ее земельный участок в Оренбургской области наложили арест в обеспечительных целях.
Ранее у депутата Алтайского краевого Заксобрания Владимира Попова отобрали квартиру в Москве в связи с неподтвержденными доходами. Стоимость недвижимости превышала 65 миллионов рублей, при этом совокупный задекларированный доход семьи политика за последние три года не превышал трех миллионов рублей.