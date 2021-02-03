Дочь российского чиновника обязали заплатить за незаконно полученную квартиру

Верховный суд России обязал дочь федерального чиновника заплатить 12,3 миллиона рублей за недвижимость в Уфе, которую она незаконно получила в собственность. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Башкирии.

Жительница Оренбурга получила муниципальную квартиру площадью более 120 квадратных метров. Сообщается, что жилье было предоставлено с нарушением законодательства, а после этого продано.

В связи с этим прокуратура республики обратилась в районный суд с иском о взыскании с россиянки стоимости жилого помещения, однако получила отказ. После этого ведомство обжаловало приговор, и требования удовлетворили в полном объеме.

В настоящее время на дом россиянки и ее земельный участок в Оренбургской области наложили арест в обеспечительных целях.

Ранее у депутата Алтайского краевого Заксобрания Владимира Попова отобрали квартиру в Москве в связи с неподтвержденными доходами. Стоимость недвижимости превышала 65 миллионов рублей, при этом совокупный задекларированный доход семьи политика за последние три года не превышал трех миллионов рублей.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru