Дом
 
Последние новости
Протодиакон Андрей Кураев заявил о сокрытии от него сути обвинения
Эксперт назвал рискующих остаться без воды и света россиян
Раскрыты профессии работающих в Новый год россиян
Финансист назвал условие для заработка на рубле
Господство Tesla на крупнейшем рынке электромобилей оказалось под угрозой
Свадьба привела к массовому заражению коронавирусом и смерти одного из гостей
Байден использует закон военного времени для борьбы с COVID-19
В Петербурге на пять дней закрылись кафе и рестораны
Стройность 55-летней актрисы на фото в откровенном наряде восхитила поклонников
Новости партнеров
Прослушать новость

Российский чиновник по дешевке продал остров и был арестован

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: страница «Коттеджный поселок "Остров"» на Facebook

Глава Искитимского района Новосибирской области Олег Лагода продал остров в Бердском заливе за 10 миллионов рублей для строительства коттеджей. Впоследствии чиновника отправили под домашний арест, поскольку тот передал недвижимость по дешевке — цена оказалась в пять раз ниже кадастровой стоимости. Об этом пишет «Тайна.инфо» со ссылкой на представителя Следственного комитета.

Теперь Лагоду обвиняют в превышении должностных полномочий. Его оставили под арестом, чтобы он не оказал давления на подчиненных и не смог уничтожить доказательства своего правонарушения. В результате действий чиновника Российской Федерации был нанесен ущерб на сумму около 44,5 миллиона рублей.

Прокуратура указала и на то, что остров находится в акватории водохранилища и является рекреационной зоной, поэтому приватизация береговой линии невозможна. Использование земельного участка для размещения товарищества также противоречит нормам законодательства, подчеркнули в ведомстве.

Земельный участок площадью 17,5 гектара продали компании ДНТ «ФМК» для создания дачного некоммерческого товарищества в 2014 году. На момент заключения сделки зона считалась курортной: рядом находятся река и лес. Ценник на коттеджи начинался от 14 миллионов рублей, а среди собственников обнаружили депутатов, криминальных авторитетов и силовиков.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Кооператив Остров»: кому власти отдали берег Обского моря
Главу Искитимского района отправили под домашний арест
В Казахстане выставили на продажу остров для туризма
Остров в Италии предложили арендовать за восемь тысяч рублей
Остров за шесть миллионов долларов купили наугад
Россиянин построил в Черном море мобильный остров из металла
Другие материалы рубрики
Дом00:0222 сентября

По второму кругу

Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
22:5523 декабря

Скандальный памятник «Аленке» предложили продать на аукционе

19:1823 декабря

Из кранов в российском городе потекла зеленая вода

18:0923 декабря

Жириновский назвал российский парламент бомжом

Дом00:0528 августа

«Мне казалось, что весь беспредел позади»

История ветерана ФСБ, которая с трудом накопила на квартиру, но потеряла деньги и жилье
17:4723 декабря

Россиянка заперла жильцов в квартире и попала под суд

16:3923 декабря

Госдума приняла закон о реновации по всей России

15:1923 декабря

Россиянам пообещали ипотеку под шесть процентов годовых

Дом00:0124 августа

Теперь живите с этим

Рублевка, соседство с Януковичем и гигантский забор: где бы мог обосноваться Лукашенко в России
15:0423 декабря

Путин призвал вытащить людей из трущоб

14:4423 декабря

Путин высказался о росте цен на жилье

14:2023 декабря

Обвиненный в воровстве электричества россиянин рассказал о своей невиновности

Россия
Онищенко объяснил появление ковид-диссидентов в правительстве
«Не вижу повода не выпить»
 
Психологи развеяли популярный миф о праздновании Нового года
Названа доля готовых привиться от коронавируса россиян
Россияне смогут выбрать вакцину от коронавируса
«Мы уже видели это в 90-е»
Коронавирус в 2020 году изменил жизнь в России. Почему женщины пострадали больше всех?
Все материалы
Мир
Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за пандемии
«Через заднюю дверь»
Как привычка китайцев давать взятки привела к распространению коронавируса
Первый случай нового «южноафриканского» штамма коронавируса выявили в Японии
Это просто космос!
 
Генсек ООН призвал посвятить 2021 год исцелению
Одни дома
Как коронавирус испортил всему миру главный праздник года
Пентагон опроверг слова Байдена о препятствиях при передаче власти
Все материалы
Бывший СССР
Сотворение мира
Как после войны в Карабахе у России появился новый союзник в Закавказье
Перешли границы
Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан
«Это болезненно для России»
Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
«Видно, что их пытали»
Армян убеждают, что в Карабахе безопасно. Почему они отказываются верить в мир и возвращаться?
Все материалы
Экономика
Онлайн-магазины попросили разрешить им продавать алкоголь в интернете
Российские банки потеряли интерес к золоту
Россия и Белоруссия договорились об объеме поставок нефти
Китайские компании подорожали на триллионы долларов в пандемию
Черная полоса
Господству нефти в мире приходит конец. В 2020-м она получила удар, от которого может не оправиться
Все материалы
Силовые структуры
Россия и США в ходе спецоперации изъяли из оборота кокаин на миллиард рублей
Спецназ задержал отлученного от церкви схиигумена Сергия
Ранее он опубликовал в сети ролик с призывом к своим сторонникам «умереть за Россию»
Опального отца Сергия конвоировали в Москву
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Против опального отца Сергия возбудили уголовное дело о склонении к самоубийству
Рамиль Шамсутдинов«Деды все вымещали на нас»
Расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова признали жертвой насилия. Но это не спасет его от тюрьмы
Раскрыта дальнейшая судьба задержанного при штурме опального отца Сергия
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Главный тренер российской молодежки оценил победу над США на чемпионате мира
Артем Дзюба«Футбол, в который мы играем, устарел»
Провал российских клубов, конфуз Дзюбы и скандал в сборной. Чем запомнился 2020-й любителям футбола?
Российская молодежка обыграла команду США на чемпионате мира по хоккею
Рождественский залп
Лондонское дерби и битва «Лестера» с «Манчестер Юнайтед» — интриги стартующего в АПЛ Boxing Day
Плющенко рассказал о серьезной травме у Трусовой
«Я растерзал всех»
Триумфальный уход Нурмагомедова, Хабиб 2.0 и новые чемпионы из России. Чем запомнится 2020-й в MMA?
Украинка из UFC снялась в бикини
Все материалы
Культура
Певицу Валерию затравили из-за поздравления с католическим Рождеством
Нормально все было
Вирус, регги, нос разбитый: 25 лучших фильмов 2020 года
Прилучный впервые высказался о драке в ночном клубе
Ярмольник рассказал о «воровстве и проституции» среди актеров
Вспомнить дно
Грязное белье Деппа, голые россиянки у Линдеманна и Шнур в политике: главные скандалы 2020 года
В США «Щелкунчика» посчитали расистским и унизительным
«Сейчас у тебя три отморозка разговаривают, а будет один»
Книгу россиянина сравнивали с романами Эко и Мураками. Теперь он пишет продолжение «Одиночества-12»
Все материалы
Интернет и СМИ
Родители блогерши не оценили ее видео и выгнали дочь из дома
«Потенциал огромен»
Коронавирус жестко ударил по экономике России и всего мира. Какие отрасли могут ее спасти?
Okko назвал самый популярный в 2020 году видеоконтент
На картах Google нашли полностью обнаженную женщину
«Место для деградации»
TikTok стал главным приложением года. Как он перевернул весь мир и сделал своих звезд миллионерами?
В сети рассказали о самых ужасных подарках на праздники
«Никто за нас в интернете не отвечает, кроме нас самих»
В России соцсети обязали блокировать незаконную информацию. Как это отразится на жизни людей?
Все материалы
Ценности
Беременная невеста российского миллиардера снялась топлес в ванной
Эльза ХоскРаздевайтесь дома
Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
Врач указал на существенный недостаток американской вакцины от коронавируса
Елена Изергина«Дверь распахивается, и входит Гагарин. Я взяла его под руку»
Как советская модель в одиночку показала наряды Славы Зайцева в Париже и стала музой Валентина Гафта
Узбеки и казахи поспорили из-за наряда невесты Роналду
«Копаем кэш лопатой»
Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы
Платье любимого дешевого бренда россиян со стрингами сравнили с 2020 годом
Все материалы
Путешествия
Раскрыты три сценария восстановления туризма в 2021 году
«Ни Монако, ни Мальдивы не сравнятся с ценами в Сочи»
Закрытые границы, странные правила и страх: как туристы пережили 2020 год и что ждет их дальше?
Глава Крыма пригласил украинцев на отдых со словами «у нас нет на вас аллергии»
Спрогнозированы сроки возобновления активных поездок за границу
«Даже во время войны такого не было»
Жуткая медицина, пустынные улицы и страх. Как россияне переживают коронавирус в Великобритании
Популярный остров в Таиланде опустел из-за фейковой новости
Миссия — выжить
Какие лекарства защитят путешественников в пандемию коронавируса?
Все материалы
Из жизни
Девушка не заметила беременности и едва не умерла
Бездомная собака помогла спасти брошенного новорожденного ребенка
Добрая незнакомка подарила женщине с двумя детьми 11 тысяч рублей
Женщина родила собственную сестру
Все материалы
Porsche рассказала, какие новинки привезет в Россию в 2021 году
Российский дизайнер выбрал знаковые автомобили нулевых
Один год — одна модель. Субъективный взгляд на первое десятилетие XXI века
На Украине построили гигантский внедорожник Ukraine
Ждем в 2021: главные премьеры наступающего года
От новых Kia Sportage и Nissan Qashqai до электрического флагмана Mercedes-Benz и кроссовера Ferrari
Infiniti привезет в Россию две новинки в 2021 году
КАМАЗ Супермена: спецмашина МЧС, которая спасает
Видео: автодом, спасательный вездеход и автокран — как и зачем всё это уместили в одной машине
АвтоВАЗ показал салон новой Lada Niva на видео
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Крымские ученые займутся выращиванием лаванды
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»
Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
Тамбовские школьники получили гранты за цифровые достижения
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
В Тюмени появился первый мультимедиагид с технологией дополненной реальности
«Человек не знает, как вернуться к нормальной жизни»
Рождение детей становится испытанием для миллионов россиян. Как им помочь?
Архангельская область перевыполнила задачи проекта «Сохранение лесов»
Все материалы