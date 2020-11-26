В Казахстане выставили на продажу остров для туризма

В Бухтарминском водохранилище Казахстана выставили на продажу остров, предназначенный для развития туристического бизнеса. Стоимость объекта равняется 1,5 миллиарда тенге (около 268 миллионов рублей). Новость об этом появилась в Instagram-профиле 42500_tenge.

Остров площадью 225 гектаров находится в частной собственности. «В районе около 100 туристических баз. Рельеф участка удобен для организации пляжей, имеется пашня около 120 гектаров», — говорится в объявлении.

Глава (аким) района Каликан Байгонусов рассказал Tengritravel.kz, что остров Гусиный был куплен в 1998 году как земля сельскохозяйственного назначения, но потом его перевели в категорию товарного назначения.

«Предполагаю, что владелец пытается продать эту землю, потому что понимает, что к сельскому хозяйству она не имеет никакого отношения, если не поставить теплицу. Но можно изменить целевое назначение, например, развивать здесь туристическое направление — это прекрасное место с чистым берегом», — объяснил аким. По его словам, любая земля может приносить пользу человеку, если в нее вкладывать свои деньги и труд.

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