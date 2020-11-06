Мировой автогигант получил целый остров для одного эксперимента

Немецкий автопроизводитель Volkswagen получил в свое распоряжение целый греческий остров для проведения одного эксперимента с «зеленым» транспортом. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

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Речь идет об острове Астипалея в Эгейском море. В рамках проекта, который осуществляется совместно с правительством Греции, в ближайшие два года мировой автогигант полностью переведет остров на электрический транспорт и возобновляемые источники энергии.

В рамках проекта около 1,5 тысячи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания заменят на 1 тысячу электромобилей. Помимо электрокаров на острове будут популяризировать электроскутеры и электровелосипеды. В общей сложности проект рассчитан на шесть лет.

Ранее сообщалось, что Volkswagen инвестирует в китайский рынок электромобилей, который признан крупнейшим в мире. Компания направит почти миллиард долларов на покупку 50 процентов акций компании Anhui Jianghuai Automobile Group (JAC Motors) и на увеличение доли в совместном с JAC предприятии с 50 до 75 процентов. Остаток суммы потратят на покупку 26 процентов акций компании Gotion High-Tech по производству аккумуляторов. В результате Volkswagen станет крупнейшим акционером компании и первым международным автопроизводителем, напрямую вложившимся в китайского поставщика аккумуляторов.