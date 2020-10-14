Volkswagen показал замену знаменитого «Жука»

Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал замену своей знаменитой модели «Жук» (Beetle), которую перестали производить в 2019 году. Об этом сообщает Bloomberg.

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Речь идет о новом кроссовере Taos, который производится в Мексике и ориентирован на рынки США и Латинской Америки. Раньше завод занимался выпуском компактных «Жуков», но компания решила отказаться от них в пользу новой модели, которая сулит более высокую маржу. «Покупатели готовы платить более высокую цену за более просторные автомобили. При этом разработка и сборка таких машин выходит ненамного дороже, чем у седанов», — пишет агентство.

Последний автомобиль Volkswagen «Жук» сошел с конвейера завода в Мексике в июле 2019 года. «Жук» является наследником знаменитой модели Kafer, которая выпускалась с 1938 по 2003 год. Оригинальный Kafer разработал Фердинанд Порше по распоряжению Адольфа Гитлера в 1930-е годы. Автомобиль считается самым массовым в истории, поскольку многие годы выпускался без значительных изменений базовой конструкции.

С 2003 года Volkswagen начал производить обновленную версию автомобиля — New Beetle. В 2011-м компания выпустила второе поколение Beetle. После того, как производство «Жуков» остановилось, Volkswagen предложил владельцам ретромашин переделать их автомобили в электрокары.