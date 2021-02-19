Российского военного лишили квартиры за 25 миллионов рублей

Бывшего военного чиновника, который отвечал за поставку продовольствия в Министерство обороны России, лишили московской квартиры стоимостью 25 миллионов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Суд оставил россиянина без недвижимости, поскольку тот не смог доказать, что приобрел ее законным путем. Также государство конфисковало два автомобиля и машино-место, которые офицер приобрел в 2011-2013 годах. При этом общий доход его и членов его семьи за указанный период составлял пять миллионов рублей.

О конфискации имущества суд попросила военная прокуратура в соответствии с законом о контроле за расходами чиновников. Предположительно, речь идет о бывшем начальнике управления продовольственного обеспечения Минобороны.

Ранее Верховный суд обязал дочь федерального чиновника заплатить 12,3 миллиона рублей за квартиру в Уфе — та получила ее в собственность незаконно.

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