Дочь «золотого полковника» Захарченко лишилась квартиры за 300 миллионов рублей

Суд отказался пустить в пятикомнатную квартиру 12-летнюю дочь бывшего полковника-миллиардера МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за коррупцию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, несовершеннолетняя Ульяна Захарченко является наследницей «золотого полковника». До 2019 года она жила в люксовых апартаментах в центре Москвы, в комплексе «Имперский дом» в районе Якиманка. Квартиру приобрел Захарченко, предположительно, на нетрудовые доходы. Впоследствии недвижимость, стоимость которой оценивается в 300 миллионов рублей, была конфискована. Росимущество лишило семью пропусков в дом, заменило замки и опечатало жилое помещение.

Собственником квартиры стало государство. Супруга Захарченко с этим решением не согласилась и в интересах дочери подала на Росимущество в суд. Женщина заявила, что элитная квартира — единственное жилье девочки. И формально ее подарил дедушка ребенка (отец полковника-миллиардера). Но в суде доводы истицы не сочли весомыми. Квартиру семье не вернули.

В 2019 году Захарченко был приговорен к 12,5 года лишения свободы за получение взяток и воспрепятствование правосудию. В марте 2020 года ему предъявлено новое обвинение — также в получении взяток. В минувшем августе Мосгорсуд подтвердил склонность бывшего полковника к побегу. Таким образом была отклонена апелляционная жалоба экс-полицейского на постановление Лефортовского районного суда столицы, который признал законным решение комиссии о постановке Захарченко на профилактический учет.

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