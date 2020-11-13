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Двух российских чиновников уволили за сокрытие домов и квартир

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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В Сочи по результатам антикоррупционной проверки в администрации города уволены два чиновника. Они скрыли данные о недвижимости и банковских вкладах, сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края.

Выяснилось, что двое чиновников на протяжении нескольких лет предоставляли недостоверные сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В частности, они не задекларировали три земельных участка общей площадью один гектар, два жилых дома и две квартиры, доходы на сумму свыше 5,5 миллиона рублей и более 20 банковских вкладов.

Кроме того, сотрудников мэрии уличили в сокрытии информации об участии супругов в коммерческих и некоммерческих организациях. Указанные лица уволены в связи с утратой доверия.

В октябре в Красноярском крае 40-летний инспектор службы строительного надзора был осужден на шесть лет колонии строгого режима за получение взяток квартирами. Его также оштрафовали на 30 миллионов рублей.

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