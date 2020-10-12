Кудрин рассказал о своей недвижимости

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС рассказал об объектах недвижимости, находящихся в его собственности и пользовании.

По словам чиновника, просторную квартиру в центре Москвы ему выделило Управление делами президента (УПДП). «Я не покупал ее», — подчеркнул Кудрин. Глава Счетной палаты отметил, что земельный участок в Баковке (престижный микрорайон города Одинцово Московской области) ему также предоставило УПДП. «В Баковке у нас меньше гектара», — уточнил он.

На вопрос еще об одном участке — в подмосковном Архангельском — Кудрин ответил, что эту землю он приобрел по коммерческой цене после ухода с государственной службы, «когда уже имел другие доходы и неплохо зарабатывал». «Вся недвижимость включена в декларацию, никаких секретов, — подчеркнул чиновник. — Мои расходы всегда соответствовали доходам, поскольку я сам принимал участие в установлении этих правил. И строго им следовал».

Кудрин сообщил интервьюеру, что, будучи студентом, он с родителями и сестрами жил в 20-метровой комнате в коммунальной квартире на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Эта комната стала первым петербургским жильем будущего чиновника.

Глава Счетной палаты также рассказал о дружбе с президентом страны Владимиром Путиным. По его словам, они познакомились в Санкт-Петербурге и с начала 1990-х вместе работали в правительстве Анатолия Собчака его первыми заместителями. Кудрин развенчал миф о том, что Путин первое время после переезда в Москву якобы жил на его даче в Архангельском.

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