Депутаты Госдумы задекларировали свинарник, лесопилку и овощехранилище

Депутаты Госдумы задекларировали свои доходы и недвижимое имущество за 2020 год. Выяснилось, что они владеют овощехранилищами и лесопилками, колбасным цехом, сараями, газопроводами и свинарниками. Среди движимого имущества были указаны трактора, моторные лодки, вездеходы, мотоциклы и даже вертолет. Декларация опубликована на сайте нижней палаты российского парламента.

В 2021 году сведения об имуществе были поданы точно в срок. Член комитета ГД по обороне Алексей Хохлов имеет в собственности литейных цех, а колбасным владеет член комитета по аграрным вопросам Александр Жупиков. Депутат Светлана Максимова сообщила о двух овощехранилищах, свинарнике и тракторе.

Супруга члена комитета по экологии и охране окружающей среды Фатиха Сибагатуллина задекларировала лесопилку. Сараями же, согласно документу, владеют Юрий Бобрышев, Владислав Третьяк, Александр Жупиков и Владимир Плотников.

Материалы по теме Клановая экономика Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи? Точка кипения Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России?

Газопроводы в 2020 году находятся в имуществе у зампреда комитета по госстроительству и законодательству Рафаэля Марданшина, по половине доли газопровода есть у жен парламентариев Сергея Крючека и Дмитрия Кузякина. Кроме того, нефтяные и газовые сооружения имеет жена члена комитета по транспорту и строительству Антона Жаркова.

Среди движимого имущества, задекларированного депутатами Госдумы, — вертолет AS 350 В3, вездеход и лодка у члена комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Григория Аникеева.

Ранее сообщалось, что самым богатым членом правительств стал глава Минпромторга России Денис Мантуров. Его доход по итогам 2020 года составил 740,4 миллиона рублей, а у его супруги заработок увеличился до 13,6 миллиона против 9,1 миллиона в прошлом году.