Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России начали искать аналоги зарубежных лекарств

«Ведомости»: Минздрав России ищет аналоги иностранных лекарств на случай ухода поставщиков

Фото: Pixabay

Министерство здравоохранения России запустило сбор данных о иностранных лекарствах, которые не производятся в стране и дружественных государствах. Такие меры приняты на случай ухода поставщиков с российского рынка, пишут «Ведомости».

Минздрав начал искать аналоги зарубежных лекарств по поручению вице-премьера России Татьяны Голиковой, которое поступило в ведомство 18 марта. Министерство «обратилось к своим главным внештатным специалистам с просьбой обсудить возможные варианты замены таких препаратов с региональными коллегами».

В публикации подчеркивается, что меры ввели «на случай ухода иностранных фармпроизводителей».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Шольц выступил против резкого эмбарго на российские энергоресурсы
Канцлер ФРГ назвал срок независимости от импорта угля и нефти из России
В России начали искать аналоги зарубежных лекарств
Создатель «Масяни» пожаловался на блокировку сайта Роскомнадзором
Байден отказался от призыва к смене власти в России
Зеленского заподозрили в отсутствии возможности руководить украинской армией
Зеленский назвал приоритеты Украины на переговорах по урегулированию
Ряду стран предрекли «катастрофу продовольствия»
107-летняя женщина назвала причину долголетия перед очередным днем рождения
Военный эксперт рассказал о болезненных ударах России по инфраструктуре Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.