В Минздрав рассказали о росте спроса на некоторые лекарства

Глава Минздрава Мурашко заявил, что спрос на некоторые лекарства вырос в десять раз

Спрос на некоторые виды лекарств в России вырос в десять раз. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

«При этом самое удивительное, что на те препараты существует срок годности. Причем на ряд из них очень короткий, до двух лет. И люди, покупая эти препараты, четко шли на в том числе на ущерб для собственного бюджета», — заявил министр. По его словам, потребители не успеют использовать препараты до их просрочки.

Также Мурашко заверил, что для льготников сформированы запасы лекарств и их должно хватить на пять с половиной месяцев. Он добавил, что Россия произвела в достаточном количестве медицинские изделия из титана и готова к расширению ассортиментной политики.

26 марта Мурашко заявил, что запас лекарств для льготных категорий граждан в субъектах России превышает пятимесячную потребность. Кроме того, он отметил, что Минздрав авансирует в том числе закупку.