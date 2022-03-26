В Минздраве оценили запас лекарств для льготников в регионах

Мурашко заявил, что запас лекарств для льготников превышает пятимесячную потребность

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» оценил запас лекарственных препаратов для льготников в регионах страны. Его заявление опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале в субботу, 26 марта.

По словам главы ведомства, запас лекарств для льготных категорий граждан в субъектах страны превышает пятимесячную потребность. Кроме того, он отметил, что Минздрав авансирует в том числе закупку.

Ранее в марте стало известно, что Минздрав России прорабатывает новые форматы повторной вакцинации от COVID-19.