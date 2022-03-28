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Известный юморист рассказал о «нелегком» воспитании строгим отцом

Пародист Юрий Аскаров описал воспитание строгим отцом словами «было очень нелегко»
Юрий Аскаров

Юрий Аскаров. Кадр: Красный квадрат / YouTube

Известный российский юморист, пародист Юрий Аскаров рассказал о воспитании строгим отцом, актером и режиссером Юсуфом Аскаровым. Отношения с родителем он описал словами «было очень нелегко». Воспоминаниями из детства шоумен поделился в разговоре с телеведущим Тимуром Кизяковым в программе «Когда все дома» на телеканале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам популярного комика, его родитель был крайне строгим. «Я не мог сесть за стол, когда мы садились обедать, без спроса. Я спрашивал: "Можно сесть за стол?" Папа одним взглядом смотрел на меня, сканировал, чистые ли руки, ногти и так далее, и тогда можно было сесть», — рассказал Аскаров.

Юморист также признался, что однажды отец ударил его за некий проступок. Однако, по словам Аскарова, он не обижается на родителя, так как это «было заслуженно». «Папа мог "расстрелять" взглядом. Я этого взгляда боялся очень сильно», — отметил пародист. Он добавил, что благодаря воспитанию отца был обучен правилам этикета, например, вставал и здоровался, если в помещение заходил человек старше его.

«Было нелегко, было очень нелегко с папой», — сделал вывод Аскаров. Вместе с тем юморист выразил уверенность в том, что родитель был строгим «не зря».

Ранее об отношениях с отцом рассказал телеведущий Борис Корчевников. Он признался, что родитель страдал зависимостью от спиртного и в общении с ним не был до конца откровенным.

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Маргарита Щигарева
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