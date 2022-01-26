Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Ведущий «России 1» рассказал об алкоголизме отца

Ведущий Корчевников рассказал в программе «Судьба человека», что его отец много пил

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Телеведущий, генеральный директор канала «Спас» Борис Корчевников признался, что его отец страдал зависимостью от спиртного. Об этом он рассказал в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Гость программы Андрей Щербаков, сын известного советского актера Петра Щербакова, сообщил о пристрастии покойного отца к алкоголю. Корчевников в ответ поделился, что его родитель Вячеслав Орлов также злоупотреблял спиртным. «Папа пил мой. Много. Сильно пил. И ушел сильно раньше из-за этого из жизни», — подчеркнул телеведущий.

Корчевников добавил, что впоследствии много думал о судьбе отца. Он также уточнил, что родитель в общении не был с ним до конца откровенным. «Мой папа тоже много скрывал от меня, в частности мою сестру, его дочку от другого брака», — отметил ведущий.

Ранее Борис Корчевников в эфире передачи «Судьба человека» рассказал о других деталях непростых отношений с отцом. По словам телеведущего, он никогда не общался с родителем. Корчевников назвал его чужим человеком.

Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Лавров обвинил США в подталкивании Украины к провокациям против России
В России осудили жалобу Украины на вывоз детей из Донбасса
Ведущий «России 1» рассказал об алкоголизме отца
В ДНР сообщили о вербовке украинскими националистами людей для войны в Донбассе
ДНР призвала страны блокировать попытки Украины получить оружие
Россия напомнила о причастности Украины к катастрофе MH17
Кристина Агилера снялась в наряде с декольте для обложки журнала
Стали известны причины аварии на кузбасской шахте «Листвяжная»
Умирающий дикий кабан убил подстрелившего его охотника
Власти Италии призвали бизнес отказаться от встречи с Путиным из-за Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter