Ведущий «России 1» рассказал об алкоголизме отца

Телеведущий, генеральный директор канала «Спас» Борис Корчевников признался, что его отец страдал зависимостью от спиртного. Об этом он рассказал в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Гость программы Андрей Щербаков, сын известного советского актера Петра Щербакова, сообщил о пристрастии покойного отца к алкоголю. Корчевников в ответ поделился, что его родитель Вячеслав Орлов также злоупотреблял спиртным. «Папа пил мой. Много. Сильно пил. И ушел сильно раньше из-за этого из жизни», — подчеркнул телеведущий.

Корчевников добавил, что впоследствии много думал о судьбе отца. Он также уточнил, что родитель в общении не был с ним до конца откровенным. «Мой папа тоже много скрывал от меня, в частности мою сестру, его дочку от другого брака», — отметил ведущий.

Ранее Борис Корчевников в эфире передачи «Судьба человека» рассказал о других деталях непростых отношений с отцом. По словам телеведущего, он никогда не общался с родителем. Корчевников назвал его чужим человеком.