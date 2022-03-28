Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам назвали альтернативные способы добраться в Европу

Единственной альтернативой авиатранспорту для поездок в Европу из России назвали автобусы

Фото: F.Boillot / Globallookpress.com

Директор по маркетингу компании «Амрон» Андрей Волков назвал автобусы единственной альтернативой авиатранспорту для европейских направлений. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам Волкова, россияне стали активно интересоваться способами добраться в Европу наземным транспортом — эксперт отметил увеличение потока из Санкт-Петербурга в Финляндию и Эстонию. Так, спрос на автобусные перевозки по сравнению с несезоном вырос на 50 процентов.

Материалы по теме:
Перекрыли воздух. Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
Перекрыли воздух.Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
28 февраля
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать. Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать.Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
12 марта

Специалист добавил, что рост курса заставил компанию поднять цены: увеличение стоимости билета в зависимости от остановки, направления и времени выезд составило до 50 процентов. Например, рейс между Москвой и Ригой или Калининградом и Варшавой обойдется в диапазоне от пяти до семи тысяч рублей.

Отмечается, что въезд в большинство стран Европы в туристических целях по-прежнему запрещен. Для пересечения границ потребуются основания, например право на постоянное проживание за рубежом, обучение в европейских университетах, рабочие цели, воссоединение с членами семьи, лечение или участие в спортивных состязаниях — при этом каждое государство выдвигает свои требования.

Ранее в марте сообщалось, что из-за взаимного закрытия воздушного пространства между Россией и Европой и авиационных санкций пассажиропоток через Сербию, ОАЭ и Турцию увеличился более чем на 200 процентов. Отмечалось, что через Турцию путешественники в основном летят в Германию, Италию, Великобританию, Испанию и Грецию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Комментарии отключены
Последние новости
Япония признала невозможность реквизировать валютные резервы Банка России
Москвичам предрекли неделю без солнца
Китай отреагировал на слова Байдена про Путина
Британские компании заставят платить за пластик
Врачи достали из сердца российского солдата трехсантиметровый осколок
В Мариуполе из разрушенного зоопарка сбежал лев
Стерлинг одной фразой отреагировал на прибытие Яна в США
Созданы мутантные рис и кукуруза с высокой урожайностью
Перечислены главные модные тренды «Оскара»
Россия осталась без американских двигателей для нового самолета
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.