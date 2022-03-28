Россиянам назвали альтернативные способы добраться в Европу

Единственной альтернативой авиатранспорту для поездок в Европу из России назвали автобусы

Директор по маркетингу компании «Амрон» Андрей Волков назвал автобусы единственной альтернативой авиатранспорту для европейских направлений. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам Волкова, россияне стали активно интересоваться способами добраться в Европу наземным транспортом — эксперт отметил увеличение потока из Санкт-Петербурга в Финляндию и Эстонию. Так, спрос на автобусные перевозки по сравнению с несезоном вырос на 50 процентов.

Специалист добавил, что рост курса заставил компанию поднять цены: увеличение стоимости билета в зависимости от остановки, направления и времени выезд составило до 50 процентов. Например, рейс между Москвой и Ригой или Калининградом и Варшавой обойдется в диапазоне от пяти до семи тысяч рублей.

Отмечается, что въезд в большинство стран Европы в туристических целях по-прежнему запрещен. Для пересечения границ потребуются основания, например право на постоянное проживание за рубежом, обучение в европейских университетах, рабочие цели, воссоединение с членами семьи, лечение или участие в спортивных состязаниях — при этом каждое государство выдвигает свои требования.

Ранее в марте сообщалось, что из-за взаимного закрытия воздушного пространства между Россией и Европой и авиационных санкций пассажиропоток через Сербию, ОАЭ и Турцию увеличился более чем на 200 процентов. Отмечалось, что через Турцию путешественники в основном летят в Германию, Италию, Великобританию, Испанию и Грецию.