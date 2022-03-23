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Россияне массово устремились в закрытые страны Европы вопреки санкциям

В АТОР сообщили о росте пассажиропотока через Турцию, Сербию и ОАЭ на 200 процентов

Фото: Ljubomir Žarković / Unsplash

Из-за взаимного закрытия воздушного пространства между Россией и Европой и авиационных санкций наблюдается рост пассажиропотока через Сербию, ОАЭ и Турцию — он увеличился более чем на 200 процентов. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным аналитической компании ForwardKeys, россияне массово устремились в закрытые европейские страны вопреки ограничениям. Так, через Турцию путешественники в основном летят в Германию, Италию, Великобританию, Испанию и Грецию.

Сербию используют в качестве пересадочного хаба, чтобы добраться до Черногории, Кипра, Франции, Швейцарии и Италии. Также сообщается, что Объединенные Арабские Эмираты популярны как для того, чтобы улететь в Европу, так и для более дальних направлений: Азии и США.

Ранее в марте АТОР опубликовал список стран, куда россияне могут добраться прямыми рейсами. Наиболее доступными направлениями стали Турция, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Шри-Ланка.

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Мария Гейн
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