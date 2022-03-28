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В Госдуме не исключили обмен нефти и газа на нужные товары из-за рубежа

Депутат Госдумы Дмитриева заявила о возможности бартера при продаже нефти и газа за рубеж
Оксана Дмитриева

Оксана Дмитриева. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Переход на бартерные поставки может стать следующим шагом при полноценном отказе от продажи нефти и газа за доллары и евро недружественным странам. Об этом заявила член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева, пишет РИА Новости.

По ее мнению, возможный прямой обмен углеводородов или других полезных ископаемых на нужные России товары из-за рубежа выглядит логичным решением в случае критической необходимости.

Дмитриева не исключила, что в случае газа, нефти, титана и никеля в сделки можно включить обязательства обязательной продажи тех или иных категорий импорта. А вот если покупатели откажутся соглашаться на такие условия, то можно в буквальном смысле обменивать российское сырье на иностранную продукцию.

Что касается стран, у которых с Россией сбалансированное сальдо торгового баланса, то они вправе будут сами определять, в какой валюте платить. Они могут использовать доллар и евро как счетную единицу, чтобы потом платить уже в иной валюте.

Возможна и реанимация многих инструментов и схем еще из советской системы расчета с другими странами, заметила Дмитриева. Речь, например, о том, как Совет экономической взаимопомощи использовал переводной рубль, а в расчетах со странами другого мира были и клиринговые расчеты, и бартерные.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о необходимости как можно скорее перевести газовые контракты с недружественными странами на оплату в рублях. Он объяснил, что Россия больше не может принимать платежи в скомпрометировавших себя валютах, таких как доллар и евро. К настоящему времени ни один из европейских партнеров Газпрома не согласился на такой вариант оплаты.

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Платон Щукин
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