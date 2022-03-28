Российский хирург назвал изменившихся до неузнаваемости из-за пластики звезд

Российский хирург Павел Голованев назвал изменившихся из-за пластики звезд

Российский пластический хирург Павел Голованев назвал изменившихся до неузнаваемости из-за пластических операций звезд. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, американская актриса Деми Мур не раз прибегала к пластической хирургии. Он отметил, что все ее процедуры оказались успешными, кроме последней, которую знаменитость провела весной 2022 года. Мур удалила комки Биша, в связи с чем у нее образовались впадины в области щек. «В таком возрасте данная коррекция противопоказана: с годами и так пропадают объемы жировой ткани, и многие стараются их восполнить», — объяснил врач.

Кроме того, Голованев подчеркнул, что жена футболиста Дэвида Бэкхема и бывшая солистка Spice Girls Виктория Бэкхем переборщила с инъекциями ботокса, поскольку ее мимика осталась «замороженной». Также нижняя губа певицы значительно увеличилась из-за гиалуроновой кислоты и перестала соответствовать общим пропорциям тела. Лицо Кэмерон Диаз, в свою очередь, также утратило мимику из-за уколов ботокса, однако актриса утверждает, что «завязала» с подобными процедурами.

Актриса Хизер Локлир, по мнению доктора, столкнулась с неудачным результатом пластических операций из-за пристрастия к алкоголю и наркотикам. По его словам, после интоксикации тело способно отреагировать сюрпризом на хирургические вмешательства.

Голованев считает, что помимо вышеперечисленных звезд, жертвами неудачной пластики стали певица Мадонна, актрисы Рене Зельвегер и Тори Спеллинг и актеры Том Круз и Зак Эфрон.

Ранее в марте хирург Ксения Авдошенко назвала главных кумиров россиян при выборе пластической операции. В первую очередь в списке самых востребованных трендов на внешность, по мнению врача, оказались скулы актрисы Анджелины Джоли. Специалистка объяснила, что увеличить эту часть лица можно путем введения жира при помощи липофилинга.