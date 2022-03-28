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Во Владивостоке открылась выставка редких кактусов и суккулентов

Во Владивостоке открылась выставка редких кактусов и суккулентов

Фото: Shutterstock

В Оранжерее Ботанического сада во Владивостоке открылась выставка кактусов и суккулентов, которая будет работать до 10 апреля. Об этом сообщает РИА VladNews.

Посетителям выставки предлагают взглянуть на самые редкие экземпляры кактусов и суккулентов из коллекционных фондов Ботанического сада-института.

Сотрудники ботанического сада расскажут об экзотических суккулентах, а также помогут разобраться с вашими домашними кактусами, к которым тоже требуется особый подход. В дни выставки будут проходить специализированные экскурсии, которые не требуют дополнительной оплаты, а также мастер-классы по созданию мини-садов из суккулентов.

Ранее сообщалось, что ученые Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства вывели сорт гигантской морозостойкой груши, вес которой достигает 300 граммов. Новый сорт, который удалось получить путем скрещивания двух видов груш, назвали «фаворитка». Работа у уральских ученых заняла около 20 лет.

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Сергей Истомин
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