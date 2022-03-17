Уральские ученые вывели гигантскую морозостойкую грушу

Ученые Южно-Уральского НИИ вывели гигантскую грушу, вес которой достигает 300 граммов

Ученые Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства вывели сорт гигантской морозостойкой груши, вес которой достигает 300 граммов. Об этом в четверг, 17 марта, сообщает портал E1.RU.

Уточняется, что новый сорт, который удалось получить путем скрещивания двух видов груш, назвали «фаворитка». Работа у уральских ученых заняла около 20 лет.

«Прародителями нового сорта стали зимний, крупноплодный сорт "декабринка" и хорошо известный сорт "лесная красавица", — пояснил ведущий научный сотрудник НИИ и кандидат сельскохозяйственных наук Фирудин Гасымов. — И новый сорт "фаворитка" взял лучшее от них: зимостойкость, крупноплодность, отличный сладкий вкус».

В 2008 году дерево передали в Госсортоиспытание, где саженцы изучали в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Московской областях, а также в Красноярском крае, Башкирии, Казахстане и на Дальнем Востоке.

По словам ученых, новый вид везде получил достойные отзывы. Он оказался не только урожайным (взрослое дерево может давать 30 килограммов груш за сезон), но и вкусным. «У сорта сладкий вкус и белая мелкозернистая мякоть. Благодаря этому плоды можно есть как в свежем виде, так и использовать в компотах, джемах и варенье», — рассказали эксперты и добавили, что «фаворитка» уже внесена в Государственный реестр селекционных достижений и рекомендована для выращивания в Уральском регионе.

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