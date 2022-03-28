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У раковых клеток обнаружили щупальца для проникновения в здоровые ткани

Ученые Копенгагенского университета обнаружили у раковых клеток филоподии для перемещения

Изображение: University of Copenhagen

Ученые Копенгагенского университета в Дании обнаружили, что живые клетки используют для передвижения маленькие «щупальца», называемые филоподиями. Результаты, опубликованные в журнале Nature Communications, имеют значение для исследования рака, неврологических расстройств и других заболеваний. Кратко об открытии рассказывает издание Science Alert.

Филоподии представляют собой выпячивания внешней клеточной мембраны нитевидной формы. Уже известно, что филоподии выполняют сенсорную функцию, помогая, например, иммунным клеткам распознавать бактерии и захватывать их. В новой работе ученые показали, что «щупальца» могут непосредственно участвовать в передвижении, изгибаясь, растягиваясь и скручиваясь.

Исследователи использовали оптический пинцет и конфокальный микроскоп, чтобы физически наблюдать за скручиванием белковых «стержней» из актина и миозина. На основе полученных данных ученые построили физическую модель, которая продемонстрировала, что движение возникло спонтанно из-за того, что белковые молекулы были заключены в узкие каналы внутри филоподий.

Этот механизм был обнаружен в различных клетках: от клеток рака молочной железы человека до эмбриональных клеток почек человека. Ученые полагают, что именно филоподии способствуют тому, что раковые клетки способны проникать в здоровые ткани и формировать вторичные опухолевые очаги. Возможно, что исследователям в будущем удастся найти способы блокировать работу филоподий раковых клеток, чтобы предотвратить образование метастазов.

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Александр Еникеев
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