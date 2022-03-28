В российской школе детей заставили материться на занятии

В одной из школ Челябинска детей заставили ругаться матом во время занятия

В одной из школ Центрального района Челябинска детей заставили ругаться матом во время занятия. Об этом в понедельник, 28 марта, пишет URA.RU.

В городском комитете образования объяснили, что инициатором такого занятия выступил тьютор — человек, который сопровождает индивидуальную образовательную программу одного из учеников. Там уточнили, что жалобы поступали от родителей первоклассников и объяснили, что таким образом он хотел отучить детей от мата.

«Состоялось несколько рабочих встреч администрации школы и специалистов Комитета по поиску оптимальных решений для урегулирования сложившейся ситуации, директором учреждения к решению вопроса привлечены специалисты в области психологии и педагогики», — сообщили URA.RU в городском комитете образования.

Издание 74.ru сообщает, что класс, о котором идет речь, непростой — один из учеников проявляет агрессию по отношению к другим детям и преподавателям с начала учебного года. Главная задача принятого в штат тьютора заключалась как раз в том, чтобы заниматься этим проблемным первоклассником. По словам директора школы, сотрудник спрашивал ее разрешение на проведение такого нестандартного занятия и даже предоставил план его проведения.

Кроме того, за ходом занятия следила классный руководитель.

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