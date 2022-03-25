В российских школах предложили ввести уроки правды

Депутаты ЛДПР предложили правительству России ввести в школах уроки правды

Депутаты ЛДПР предложили правительству России рассмотреть вопрос о введении в школах уроков правды, которые могли бы показать, какая на самом деле ситуация в стране. Об этом сообщил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов. Его слова в пятницу, 25 марта, приводит АГН «Москва».

Он отметил, что на сегодняшний день назрела необходимость иного подхода к тому, что дети получают в школе.

«Не те фейки, с которыми мы сталкиваемся изо дня в день, а что на самом деле происходит как во внешнем контуре, как в той спецоперации по демилитаризации и денацификации, которая сейчас происходит, чтобы в школу приходили ветераны, участники этой спецоперации», — заявил Чернышов.

Политик добавил, что также нужно создавать новые учебники по русскому языку и истории.

Ранее стало известно, что глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предложил ввести в России историю в качестве еще одного обязательного предмета на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).

Позднее Рособрнадзор заявил, что увеличивать количество обязательных для сдачи предметов в рамках ЕГЭ пока не планируется.