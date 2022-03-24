В Госдуме предложили ввести еще один обязательный предмет на ЕГЭ

Депутат Госдумы Хинштейн предложил ввести обязательный ЕГЭ по истории

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предложил ввести в России еще один обязательный предмет на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Слова его выступления на II заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению приводит ТАСС.

«Предложил бы (…) включить в рекомендации нашей комиссии проработку предложений о том, чтобы ввести обязательный ЕГЭ по истории», — заявил он.

По мнению политика, без жестких требований большинство детей не будут заниматься глубинным изучением истории. Парламентарий также предложил увеличить количество занятий в школах по этому предмету и, в связи с этим, кардинально переустроить образовательный процесс по истории, сделав его максимально визуализированным.

Ранее Минобрнауки заявило, что в России введут единый обязательный курс истории для всех студентов, в том числе из отраслевых и творческих вузов. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, концепция преподавания дисциплины для студентов будет создана в ближайшее время.