Рособрнадзор высказался об увеличении числа обязательных для сдачи предметов ЕГЭ

Рособрнадзор заявил, что не будет увеличивать число обязательных для сдачи предметов ЕГЭ

Рособрнадзор заявил, что увеличивать количество обязательных для сдачи предметов в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России пока не планируется. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства в четверг, 24 марта, пишет ТАСС.

С инициативой ввести в стране еще один обязательный предмет ЕГЭ выступил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, без жестких требований большинство детей не станут глубоко изучать историю.

Он также предложил увеличить количество занятий в школах по этому предмету и кардинально поменять образовательный процесс изучения истории, сделав его максимально визуализированным.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что в России появится единый обязательный курс истории для всех студентов, в том числе из отраслевых и творческих вузов. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков пообещал, что концепция преподавания этой дисциплины для студентов будет создана в ближайшее время.