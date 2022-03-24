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Рособрнадзор высказался об увеличении числа обязательных для сдачи предметов ЕГЭ

Рособрнадзор заявил, что не будет увеличивать число обязательных для сдачи предметов ЕГЭ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Рособрнадзор заявил, что увеличивать количество обязательных для сдачи предметов в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России пока не планируется. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства в четверг, 24 марта, пишет ТАСС.

С инициативой ввести в стране еще один обязательный предмет ЕГЭ выступил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, без жестких требований большинство детей не станут глубоко изучать историю.

Он также предложил увеличить количество занятий в школах по этому предмету и кардинально поменять образовательный процесс изучения истории, сделав его максимально визуализированным.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что в России появится единый обязательный курс истории для всех студентов, в том числе из отраслевых и творческих вузов. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков пообещал, что концепция преподавания этой дисциплины для студентов будет создана в ближайшее время.

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Евгения Куликова
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