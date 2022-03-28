Паника в аэропорту Канкуна началась из-за падения рекламных конструкций
Нацгвардия Мексики сообщила, что панику в аэропорту Канкуна вызвало падение конструкций
Начало событий в новости Стало известно о стрельбе в аэропорту Канкуна
Национальная гвардия Мексики опровергла информацию о стрельбе в аэропорту Канкуна. По информации ведомства, панику вызвало падение рекламных конструкций, передает РИА Новости.
В Нацгвардии добавили, что стрельбы из огнестрельного оружия не было. При этом глава прокуратуры региона Оскар Монтес сообщил, что паника началась «из-за громкого звука», но не уточнил, какого, передает ТАСС.
О том, что в службу спасения поступило сообщение о стрельбе в международном аэропорту Канкун, стало известно ранее. При этом власти рассказали, что свидетельств перестрелки, а также признаков детонации или взрывов обнаружено не было.