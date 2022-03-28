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Стало известно о стрельбе в аэропорту Канкуна

Formula: в службу спасения поступило сообщение о стрельбе в аэропорту Канкуна

Сообщение о стрельбе в международном аэропорту Канкун (Мексика) поступило в службу спасения. Об этом стало известно мексиканской радиостанции Formula.

Отмечается, что информация о стрельбе вызвала панику среди пассажиров в терминале №3. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «На видео видно», люди спешно выбегают из здания аэропорта.

При этом, как сообщают власти, на данный момент свидетельств перестрелки и информации о пострадавших нет. Признаков детонации или взрывов также не обнаружено, заверили в Центре экстренного реагирования (COE) аэропорта. Проводится расследование по выяснению причин инцидента.

В августе прошлого года в Кабуле (Афганистан) возле посольства Туркмении задержали пакистанцев со взрывным устройством.

Марина Совина
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