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Прокурор стала жертвой драки с полицейским в ресторане у здания МВД в Москве

Сотрудница Генпрокуратуры пострадала в драке с полковником полиции в Москве

Кадр: Telegram-канал BAZA

Сотрудница Генпрокуратуры Мария Семененко пострадала в драке с полковником полиции из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) в ресторане на Калужской площади в Москве напротив здания МВД России. Подробности происшествия в понедельник, 28 марта, приводит ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, конфликт в ресторане произошел между сотрудником антикоррупционной полиции Ромашиным Р.В. с одной стороны и Марией Семененко и судьей Королевского городского суда Московской области Ганусом Д.И. с другой. До потасовки судья сидел за одним столиком с Семененко. Ссора между ними и полковником переросла в драку, которая продолжилась за дверями заведения. Сообщается, что в ходе стычки ушибы получили судья и работники Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России изучает драку в столичном ресторане и вскоре даст ей правовую оценку. На данный момент характер и тяжесть травм, полученных лицами, ставшими жертвами конфликта, неизвестны.

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Леонид Микуляк
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