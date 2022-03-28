СКР изучит драку с участием судьи и прокурора в столичном ресторане

СКР заинтересовался дракой в ресторане с участием судьи, прокурора и полковника полиции

Следственный комитет России (СКР) изучит драку в столичном ресторане, в которой приняли участие судья и прокурор. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, драка произошла вечером 26 марта в заведении на Калужской площади. Травмы в ходе потасовки получили сотрудник Генпрокуратуры РФ Мария Семененко, судья Королевского городского суда Подмосковья Дмитрий Ганус и сотрудник МВД России; после драки в Замоскворецком Следственном отделе СК завели доследственную проверку, чтобы установить, есть ли причины для возбуждения дела по статье «Побои» УК РФ.

По данным «МК», драку затеял полковник полиции, служащий в одном из подразделений ГУЭБиПК МВД. Он был недоволен работой официантов, вел себя вызывающе и грубил посетителям. В какой-то момент ему сделали замечание другие посетители заведения; завязалась драка, в которой приняли участие Семененко, ее супруг, а также судья, который ужинал с гособвинителем и ее мужем. На данный момент характер и тяжесть травм, полученных участниками конфликта, неизвестны.

Мария Семененко участвовала в качестве гособвинителя во многих громких судебных процессах: в деле об убийстве Бориса Немцова и Анны Политковской, в настоящее время участвует в суде над сенатором Арашуковым.

