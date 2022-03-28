Nikkei: Apple сократит выпуск iPhone и AirPods из-за снижения спроса

Apple уведомила своих поставщиков о снижении производственных заказов на выпуск смартфонов и наушников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет агентства Nikkei.

В разговоре с журналистами медиа источники рассказали, что американская компания пересмотрела свои планы на выпуск iPhone и AirPods. Apple планирует произвести в будущем квартале на 20 процентов меньше моделей iPhone SE — количество запланированных устройств будет сокращено примерно на два-три миллиона единиц. Количество iPhone 13 сократится на два миллиона экземпляров. Также американский IT-гигант сократил заказы на беспроводные наушники AirPods на 10 миллионов единиц.

Источники агентства назвали основными причинами подобного решения украинский кризис и надвигающуюся инфляцию. В Apple полагают, что в ближайший квартал спрос на электронику снизится, поэтому в компании решили сократить количество запасов на складах.

Специалисты отметили, что на фоне событий в мире цепочка поставок была нарушена на нефтяном, энергетическом и сырьевом рынках. Аналитики отметили, что надвигающаяся инфляция создает опасения по поводу спроса на бытовую электронику. Также снижение производства может быть связано с ограничением поставок техники в Россию, где, по данным IDC, в 2021 году Apple реализовала около пяти миллионов iPhone.

Apple объявила о прекращении продажи всей техники в России в начале марта. Также в компании сообщили об ограничении работы системы платежей Apple Pay и «других услуг».