Высокопоставленный сотрудник ФСИН пойдет под суд за взятку в 10 миллионов рублей

СКР завершил дело замглавы УСБ ГУФСИН по Иркутской области о взятке в 10 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела бывшего заместителя начальника управления собственной безопасности (УСБ) ГУФСИН по Иркутской области, которого обвиняют в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу. Также пойдет под суд второй фигурант дела, которого следствие считает посредником при передаче денег.

По версии следствия, в апреле 2021 года высокопоставленный сотрудник ФСИН потребовал 10 миллионов рублей от предпринимателя, обещая не проводить оперативно-разыскные мероприятия в отношении ряда компаний, занимающихся заготовкой и экспортом лесоматериалов. При получении первой части взятки сотрудник ФСИН и посредник были задержаны.

В декабре 2021 года сообщалось, что в Томске в СИЗО отправили экс-замглавы регионального УФСИН, подозреваемого в получении крупной взятки. Путем вымогательств он получил в колонии от одного из заключенных взятку в полтора миллиона рублей за общее покровительство.

