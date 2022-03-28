Главу российской колонии поймали на миллионной взятке от жены убийцы

Прокуратура передала в суд дело экс-начальника калужской ИК-4 о взятке на 1,2 млн рублей

Прокурор Калужской области Константин Жиляков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 49-летнего бывшего начальника ИК-4, обвиняемого в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Экс-главу российской колонии поймали на получении взятки и возбудили дело по соответствующей статье УК РФ. Он был уволен из уголовно-исполнительной системы и заключен под стражу. По версии следствия, начальник исправительной колонии с февраля по сентябрь 2021 года получил 1,2 миллиона рублей от жены осужденного за убийство мужчины, который отбывал там наказание. За взятку женщина пыталась добиться облегчения условий содержания супругу и смягчения наказания.