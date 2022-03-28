Названы сроки внесения поправок в Конституцию Казахстана

Поправки в Конституцию Казахстана будут приняты до конца июня

Власти Казахстана намерены внести поправки в конституцию до конца июня 2022 года ради трансформации политической системы страны. Об этом заявил спикер сената республики Маулен Ашимбаев, пишет РИА Новости.

Речь идет о реформах, заявленных президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Он намерен ликвидировать суперпрезидентскую форму правления, укрепив полномочия парламента, упростить регистрацию политических партий, отказаться от части властных полномочий и ввести смешанную избирательную систему. Сроки реализации этих инициатив ранее не назывались.

«Мы не будем затягивать с этим процессом. Скорее всего, до конца сессии — конец июня — мы, наверное, примем в основном изменения», — заявил Ашимбаев.

Председатель сената не уточнил, будут ли приняты эти поправки в рамках полномочий парламента или вынесены на референдум. При этом он подчеркнул, что сразу после внедрения реформ депутаты займутся составлением новых законов, призванных обновить политический уклад республики.

«Сложная работа с юридической, политической точек зрения. Много что нужно посмотреть, взвесить. Но в целом у нас есть понимание, что надо менять, и сейчас будем работать с юридической частью», — отметил спикер.

21 марта Токаев, выступая перед гражданами на главной площади Алма-Аты, объявил о начале масштабных политических реформ. Он пообещал им построить «новый Казахстан» и «вторую республику».