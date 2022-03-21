Токаев пообещал Казахстану масштабные реформы

Президент Казахстана Токаев пообещал, что страну ждут масштабные реформы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления в понедельник, 21 марта, на мероприятии в честь праздника Наурыз в Алма-Ате заявил, что страну ждут масштабные реформы. Об этом сообщает ТАСС.

«Впереди нас ждут масштабные реформы, впереди строительство нового Казахстана. И вместе с вами, с молодежью мы обязательно построим эту новую страну, новый Казахстан, вторую республику, и у нас все получится», — пообещал Токаев, обращаясь к жителям города.

Глава республики также напомнил о беспорядках в стране в начале января, выразив признательность казахам за «единство и солидарность», которое они проявили, «сплотившись в критический момент».

16 марта Токаев предложил переустроить форму правления в Казахстане и передать больше полномочий парламенту республики. «Речь, прежде всего, идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом», — охарактеризовал свои намерения казахстанский президент. Кроме того, Токаев вынес на рассмотрение депутатов идею запретить ближайшим родственникам главы государства занимать государственные посты.

Преобразования Токаева начались в Казахстане после массовых протестов в январе 2022 года. После восстановления порядка президент пообещал провести политические реформы.