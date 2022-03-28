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Кадыров заявил о взятии под контроль военными России большей части Мариуполя

Кадыров: большая часть Мариуполя находится под контролем российских военнослужащих
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на данный момент российские военнослужащие взяли под контроль большую часть Мариуполя. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, российские военные проделали колоссальную работу по освобождению города. Так, Кадыров отметил, что была «уничтожена существенная часть живой силы и бронетехники противника».

Помимо этого, глава региона рассказал, что военнослужащим была доставлена гуманитарная помощь и около 900 комплектов военного обмундирования. Также в скором времени будет доставлено медицинское и военно-техническое оборудование, добавил он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что провел встречу с Кадыровым в Мариуполе. По словам Пушилина, на встрече обсуждались планы по дальнейшему освобождению города. Он также отметил, что во время беседы выразил признательность за участие бойцов из Чеченской Республики в операции.

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Марина Совина
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