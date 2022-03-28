Россиянам напомнили правила въезда в безвизовую азиатскую страну

АТОР: для въезда в Южную Корею привитым отечественными вакцинами нужно пройти карантин

Российским туристам напомнили правила въезда в Южную Корею, которая с 1 апреля отменила визы для отечественных путешественников. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Несмотря на отмену визового режима, дополнительные коронавирусные ограничения для посещения азиатской страны остаются в силе — правила будут отличаться в зависимости от статуса вакцинации. Например, туристы, привитые препаратами, одобренными ВОЗ, освобождаются от карантина по прибытии. При этом допускается либо въезд по истечении 14 дней после последней иммунизации (вторая доза), либо с ревакцинацией (третья доза).

Россиянам, привитым отечественными вакцинами, придется пройти недельный карантин за свой счет. Кроме того, путешественникам для въезда в Корею потребуется ПЦР-тест, сроком не более 72 часов, и справка об отсутствии симптомов коронавируса, сделанная в течение 48 часов до вылета. После прилета туристы сдают еще один анализ и ожидают его результатов в номере своего отеля.

Помимо прочего, все туристы, пользующиеся безвизовым режимом въезда, должны не менее чем за 24 часа до вылета подать на сайте системы электронное уведомление о планируемой поездке с последующим получением разрешения южнокорейских властей на въезд. Авиакомпания вправе отказать пассажиру в посадке на борт в случае отсутствия такого разрешения.

Специалисты АТОР привели текущую стоимость стыковочных рейсов в Сеул. Например, добраться из Москвы с пересадкой в Ташкенте обойдется от 94,9 тысячи рублей на человека в одну сторону.

Ранее в марте власти Южной Кореи решили вернуть безвизовый въезд для иностранных туристов, который действовал с 1 января 2014 года и был приостановлен в связи с пандемией COVID-19. Теперь российским путешественникам не понадобится оформлять выездные документы, необходимо только предварительно зарегистрироваться в системе К-ЕТА.