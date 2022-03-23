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Еще одна азиатская страна отменила визы для россиян

Южная Корея вернула безвизовый въезд для россиян с 1 апреля 2022 года

Фото: Unsplash

Власти еще одной азиатской страны — Южной Кореи — решили вернуть безвизовый въезд для иностранных туристов, который действовал с 1 января 2014 года и был приостановлен в связи с пандемией COVID-19. Информация об отмене виз для россиян появилась на сайте Генерального консульства республики во Владивостоке.

«Правительство Республики Корея снимает часть ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, и возобновляет действие соглашений о взаимной отмене визовых требований для граждан России и еще 46 стран с 1 апреля 2022 года», — говорится в сообщении.

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Теперь российским путешественникам, планирующим поездку в Южную Корею, для въезда в страну не понадобится оформлять выездные документы, необходимо только предварительно зарегистрироваться в системе К-ЕТА. 

Отмечается, что точная дата начала регистрации для граждан России в системе К-ЕТА в настоящее время не определена. Информация будет доступна позже на сайте системы предварительной регистрации.

Ранее стало известно, что власти Вьетнама также разрешили россиянам безвизовый въезд в страну с 15 марта. Теперь отечественные туристы смогут находиться в во Вьетнаме без визы в течение 15 дней с даты въезда на период с 15 марта 2022 года до 14 марта 2025 года. 

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Валентина Процкова
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