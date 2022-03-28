Диетолог рассказал о депрессии от шашлыков и посоветовал есть «вонючий сыр»

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, что колбаса и шашлыки ведут к депрессии

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, какие продукты питания вызывают депрессию и как он с этим борется. Об этом сообщает издание «Правда.Ру».

По словам эксперта, фастфуд, мясо, колбасы и сосиски опасны тем, что ведут к депрессивному состоянию. Он объяснил это сложностью усвоения белка, который содержится в мясных продуктах. «Поэтому шашлык вначале может порадовать, а потом наступает депрессия», — утверждает он.

Чтобы улучшить настроение, Ковальков посоветовал есть побольше продуктов, которые содержат триптофан. К ним, по его словам, относятся шоколад, какао, сельдерей и особенно твердый сыр. «Ежедневно 50 граммов твердого сухого, самого вонючего сыра поднимут вам настроение», — говорит он.

Чеснок снимает депрессивное состояние. У меня есть маринованный чеснок. Я съедаю 10 зубчиков чеснока каждый день, особенно к вечеру. Потому что днем ты себя контролируешь, а вечером на смену симпатической системе приходит парасимпатическая, контроль за состоянием теряется, наступает депрессия. Поэтому чеснок для нас спасение Алексей Ковальков врач-диетолог

Ранее Ковальков предупредил телеведущую и певицу Ольгу Бузову, что бороться со стрессом при помощи бургеров может быть опасно. Он посоветовал ей есть больше чеснока и сельдерея и пить какао. По его словам, эти продукты снимают стресс без вреда для фигуры.